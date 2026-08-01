この分析では、AIモデルを活用して STONK の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の STONK 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

STONK_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1ハブ0.00856と中枢0.009596の間で推移しています。現在価格0.008837はレンジ下限付近に位置しており、価格構造は高値圏からの反落後に整理相場を形成している状況です。この狭いレンジ内で、買いと売りの勢力が主導権を巡って激しくせめぎ合っています。上側の中枢が主要な抵抗帯となり、下側のS1が初期的な支持基盤となっています。 MACD指標はデッドクロスの状態を示しており、モメンタムは下方への調整方向を示唆しています。RSIも過買領域から修正局面に入り、短期・長期線の乖離現象が見られます。ボラティリティは収束傾向を維持しており、買い勢力は一時的に弱まりつつあり、売り圧力が徐々に顕在化しつつありますが、まだ一方的な売り展開には至っていないため、市場はモメンタム転換の過渡期にあると言えます。 直近のサポートはS1水準である0.00856で、現在価格との差は約3.1%です。一方、直近のレジスタンスは中枢0.009596で、現在価格との差は約8.6%となります。さらに遠方の参考サポートはS2水準0.007582、参考レジスタンスはR1水準0.010574に設定されています。取引活動はこれらの重要な節目付近に集中しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。