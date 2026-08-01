暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の STONK のライブ価格は 0.006945 JPY です。STONK の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの STONK から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の STONK のライブ価格は 0.006945 JPY です。STONK の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの STONK から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

STONK についての詳細

STONK 価格情報

STONK とは

STONK 公式ウェブサイト

STONK トケノミクス

STONK 価格予測

STONK 履歴

STONK 購入ガイド

STONK から法定通貨への変換

STONK 現物

STONK USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

STONK ロゴ

STONK価格(STONK)

1 STONK から JPY へのライブ価格：

¥1.088324
¥1.088324¥1.088324
-1.21%1D
JPY
STONK (STONK) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:17:21 (UTC+8)

STONK 本日の価格

STONK (STONK) の本日のライブ価格は ¥ 0.006945 で、直近24時間で 1.21% 変動しました。現在の STONK から JPY への変換レートは、¥ 0.006945 につき STONK です。

STONK は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- STONK です。直近24時間の STONK は、¥ 0.00662 (安値) から ¥ 0.0107 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、STONK は直近1時間で -6.71%、直近7日間で +892.14% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 116.49K に達しました。

STONK (STONK) 市場情報

--
----

¥ 116.49K
¥ 116.49K¥ 116.49K

¥ 6.95M
¥ 6.95M¥ 6.95M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

STONK の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 116.49K です。STONK の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.95M です。

STONK 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00662
¥ 0.00662¥ 0.00662
24H 最安値
¥ 0.0107
¥ 0.0107¥ 0.0107
24H 最高値

¥ 0.00662
¥ 0.00662¥ 0.00662

¥ 0.0107
¥ 0.0107¥ 0.0107

--
----

--
----

-6.71%

-1.21%

+892.14%

+892.14%

STONK (STONK) 価格履歴 JPY

STONK の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.01333001-1.21%
30日¥ +0.006245+892.14%
60日¥ +0.006245+892.14%
90日¥ +0.006245+892.14%
STONK 本日の価格変動

本日 STONK は、 ¥ -0.01333001 (-1.21%) の変動を記録しました。

STONK 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.006245 (+892.14%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

STONK 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、STONK は、 ¥ +0.006245 (+892.14%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

STONK 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.006245 (+892.14%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

STONK (STONK) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

STONK 価格履歴ページ を今すぐチェック。

STONK の分析

この分析では、AIモデルを活用して STONK の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

STONK 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の STONK 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)買われ過ぎ> 70やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

STONK_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1ハブ0.00856と中枢0.009596の間で推移しています。現在価格0.008837はレンジ下限付近に位置しており、価格構造は高値圏からの反落後に整理相場を形成している状況です。この狭いレンジ内で、買いと売りの勢力が主導権を巡って激しくせめぎ合っています。上側の中枢が主要な抵抗帯となり、下側のS1が初期的な支持基盤となっています。 MACD指標はデッドクロスの状態を示しており、モメンタムは下方への調整方向を示唆しています。RSIも過買領域から修正局面に入り、短期・長期線の乖離現象が見られます。ボラティリティは収束傾向を維持しており、買い勢力は一時的に弱まりつつあり、売り圧力が徐々に顕在化しつつありますが、まだ一方的な売り展開には至っていないため、市場はモメンタム転換の過渡期にあると言えます。 直近のサポートはS1水準である0.00856で、現在価格との差は約3.1%です。一方、直近のレジスタンスは中枢0.009596で、現在価格との差は約8.6%となります。さらに遠方の参考サポートはS2水準0.007582、参考レジスタンスはR1水準0.010574に設定されています。取引活動はこれらの重要な節目付近に集中しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

STONK の価格に影響を与える要因は何ですか？

STONKの価格動向を左右する要因には、ミームコイン市場のセンチメント、ソーシャルメディア上の過熱感、著名人による後押しなどが含まれます。また、流動性の水準やDEXにおける取引量、さらにはビットコインの値動きといった広範な暗号資産市場のトレンドも価値に影響を与えます。さらに、供給量の削減や課税といったトークンエコノミクスの仕組み、そして投機的な取引行動なども、ボラティリティや価格変動に大きな影響を及ぼします。

人はなぜ今日 STONK の価格を知りたいのでしょうか？

投資家は、リアルタイムでの評価を目的としてSTONKの価格を注視し、適時に売買の判断を行います。価格変動を監視することで、市場心理の把握やリスク管理、さらにはトレード機会の発見が可能になります。暗号資産市場は変動が激しいため、現在の価格を正確に把握することは、ポートフォリオの運用において極めて重要であり、損失を最小限に抑えながら潜在的な利益を最大化するうえで欠かせません。

STONK の価格予測

STONK (STONK) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の STONK の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
STONK (STONK) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、STONK の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
STONK が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？STONK の 2026–2027 年の価格予測は STONK 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で STONK を購入して投資する方法

STONK を使用する準備はできていますか？MEXCでは、STONK の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は STONK の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、STONK (STONK) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、STONK が即座にあなたのウォレットに入金されます。
STONK (STONK) の購入ガイド

STONK でできること

STONK を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで STONK (STONK) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

STONK ( STONK ) とは何か

STONKはミームコインです。

STONK資料

STONK についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式STONKウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

LaunchpadSolana Ecosystem

よくある質問： STONK に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:17:21 (UTC+8)

STONK (STONK) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

STONK についてさらに詳しく知る

STONK USDT（先物取引）

STONK をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの STONK USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの STONK (STONK) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、STONK ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STONK/USD1
¥1.051272
¥1.051272¥1.051272
-5.48%
6.17M (USDT)
STONK/USDT
¥1.065716
¥1.065716¥1.065716
-3.37%
13.85M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥39.86230
¥39.86230¥39.86230

+1.19%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥205.1362
¥205.1362¥205.1362

+10.96%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.4169
¥149.4169¥149.4169

-1.72%

STONK

STONK

STONK

¥1.065716
¥1.065716¥1.065716

-3.26%

Squid

Squid

QUID

¥14.26345
¥14.26345¥14.26345

+0.11%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.849056
¥0.849056¥0.849056

+209.73%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.8186
¥7.8186¥7.8186

+90.07%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0311645
¥0.0311645¥0.0311645

+32.33%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

¥12.76881
¥12.76881¥12.76881

+14.54%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥205.1362
¥205.1362¥205.1362

+10.96%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

STONK から JPY の計算機

金額

STONK
STONK
JPY
JPY

1 STONK = 1.090365 JPY