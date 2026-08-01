xPayLink 本日の価格

xPayLink (XPLK) の本日のライブ価格は ¥ 0.06059 で、直近24時間で 14.75% 変動しました。現在の XPLK から JPY への変換レートは、¥ 0.06059 につき XPLK です。

xPayLink は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- XPLK です。直近24時間の XPLK は、¥ 0.05708 (安値) から ¥ 0.097 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、XPLK は直近1時間で -5.33%、直近7日間で -76.15% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 571.24K に達しました。

xPayLink (XPLK) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 571.24K¥ 571.24K ¥ 571.24K 完全希薄化後時価総額 ¥ 6.06M¥ 6.06M ¥ 6.06M 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

xPayLink の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 571.24K です。XPLK の循環供給量は --、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.06M です。