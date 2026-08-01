AurumX 本日の価格

AurumX (UMX) の本日のライブ価格は ¥ 0.2742 で、直近24時間で 8.92% 変動しました。現在の UMX から JPY への変換レートは、¥ 0.2742 につき UMX です。

AurumX は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- UMX です。直近24時間の UMX は、¥ 0.2237 (安値) から ¥ 0.5 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、UMX は直近1時間で +5.33%、直近7日間で +309.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 175.21K に達しました。

AurumX (UMX) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 175.21K¥ 175.21K ¥ 175.21K 完全希薄化後時価総額 ¥ 82.26M¥ 82.26M ¥ 82.26M 循環供給量 ---- -- 総供給量 300,000,000 300,000,000 300,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

AurumX の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 175.21K です。UMX の循環供給量は --、総供給量は 300000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 82.26M です。