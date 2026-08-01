ZKcandy 本日の価格

ZKcandy (ZAY) の本日のライブ価格は ¥ 1.2676 で、直近24時間で 7.65% 変動しました。現在の ZAY から JPY への変換レートは、¥ 1.2676 につき ZAY です。

ZKcandy は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ZAY です。直近24時間の ZAY は、¥ 1 (安値) から ¥ 1.8219 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ZAY は直近1時間で -1.14%、直近7日間で +2,435.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 941.12K に達しました。

ZKcandy (ZAY) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 941.12K¥ 941.12K ¥ 941.12K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.27B¥ 1.27B ¥ 1.27B 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

ZKcandy の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 941.12K です。ZAY の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.27B です。