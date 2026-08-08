Aether Network 本日の価格

Aether Network (AET) の本日のライブ価格は ¥ 0.0402 で、直近24時間で 6.08% 変動しました。現在の AET から JPY への変換レートは、¥ 0.0402 につき AET です。

Aether Network は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- AET です。直近24時間の AET は、¥ 0.028 (安値) から ¥ 0.0668 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、AET は直近1時間で +33.11%、直近7日間で -89.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 614.35K に達しました。

Aether Network (AET) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 614.35K¥ 614.35K ¥ 614.35K 完全希薄化後時価総額 ¥ 40.20M¥ 40.20M ¥ 40.20M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Aether Network の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 614.35K です。AET の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 40.20M です。