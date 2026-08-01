TOFU Story 本日の価格

TOFU Story (TOFU) の本日のライブ価格は ¥ 0.000686 で、直近24時間で 2.56% 変動しました。現在の TOFU から JPY への変換レートは、¥ 0.000686 につき TOFU です。

TOFU Story は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- TOFU です。直近24時間の TOFU は、¥ 0.000583 (安値) から ¥ 0.000836 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、TOFU は直近1時間で -1.16%、直近7日間で -71.96% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 197.00K に達しました。

TOFU Story (TOFU) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 197.00K¥ 197.00K ¥ 197.00K 完全希薄化後時価総額 ¥ 343.00K¥ 343.00K ¥ 343.00K 循環供給量 ---- -- 総供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

TOFU Story の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 197.00K です。TOFU の循環供給量は --、総供給量は 500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 343.00K です。