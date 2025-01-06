Launchpool

ステーキングして注目のプロジェクトからトークンを獲得

賞金プール総額 (USDT)
1,239,239
累計参加者数
89,361
上場プロジェクト数
15
EINSTEIN

EIN

終了しました
エアドロップの合計
28,000,000 EIN
イベント期間
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして EIN エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
80.24%
エアドロップの合計
14,000,000 EIN
ステーキング金額の合計
1,367,960 USDT
参加人数
948

MX プール

MX をステーキングして EIN エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
7.33%
エアドロップの合計
7,000,000 EIN
ステーキング金額の合計
7,628,495 MX
参加人数
5,771

EIN プール

EIN をステーキングして EIN エアドロップを獲得しよう

EINSTEIN
推定APR
2,995.28%
エアドロップの合計
7,000,000 EIN
ステーキング金額の合計
18,886,122 EIN
参加人数
210
🔥 7,300,000,000 EIN：マイニングが盛況です！🚀1,000% 以上のAPR
今すぐ参加
StablR USD

USDR

終了しました
エアドロップの合計
70,000 USDT
イベント期間
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして USDT エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
207.08%
エアドロップの合計
50,000 USDT
ステーキング金額の合計
1,781,074 USDT
参加人数
1,141

MX プール

MX をステーキングして USDT エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
7.18%
エアドロップの合計
10,000 USDT
ステーキング金額の合計
6,794,231 MX
参加人数
5,149

USDR プール

USDR をステーキングして USDT エアドロップを獲得しよう

StablR USD
推定APR
125.34%
エアドロップの合計
10,000 USDT
ステーキング金額の合計
710,609 USDR
参加人数
697
StablR Euro

EURR

終了しました
エアドロップの合計
70,000 USDT
イベント期間
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして USDT エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
265.30%
エアドロップの合計
50,000 USDT
ステーキング金額の合計
1,273,366 USDT
参加人数
906

MX プール

MX をステーキングして USDT エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
7.38%
エアドロップの合計
10,000 USDT
ステーキング金額の合計
7,043,910 MX
参加人数
5,229

EURR プール

EURR をステーキングして USDT エアドロップを獲得しよう

StablR Euro
推定APR
179.68%
エアドロップの合計
10,000 USDT
ステーキング金額の合計
411,359 EURR
参加人数
454
TRN

TRN

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
190,000 TRN
イベント期間
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして TRN エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
28.14%
エアドロップの合計
95,000 TRN
ステーキング金額の合計
1,569,907 USDT
参加人数
917

TRN プール

TRN をステーキングして TRN エアドロップを獲得しよう

TRN
推定APR
1,884.61%
エアドロップの合計
95,000 TRN
ステーキング金額の合計
314,040 TRN
参加人数
702
EINSTEIN

EIN

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
42,500,000 EIN
イベント期間
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして EIN エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
113.39%
エアドロップの合計
25,000,000 EIN
ステーキング金額の合計
1,784,617 USDT
参加人数
1,868

MX プール

MX をステーキングして EIN エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
8.80%
エアドロップの合計
17,500,000 EIN
ステーキング金額の合計
8,019,955 MX
参加人数
8,622
🔥 7,300,000,000 EIN：マイニングが盛況です！🚀1,000% 以上のAPR
今すぐ参加
Bombie

BOMB

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
6,000,000 BOMB
イベント期間
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして BOMB エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
449.81%
エアドロップの合計
4,000,000 BOMB
ステーキング金額の合計
1,085,194 USDT
参加人数
730

MX プール

MX をステーキングして BOMB エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
22.01%
エアドロップの合計
2,000,000 BOMB
ステーキング金額の合計
4,399,152 MX
参加人数
3,057
ICEBERG

ICEBERG

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
1,666,666,666 ICEBERG
イベント期間
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
新規ユーザー様限定

ICEBERG プール

ICEBERG をステーキングして ICEBERG エアドロップを獲得しよう

ICEBERG
推定APR
8,488.44%
エアドロップの合計
833,333,333 ICEBERG
ステーキング金額の合計
719,672,913 ICEBERG
参加人数
240

MX プール

MX をステーキングして ICEBERG エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
4.66%
エアドロップの合計
833,333,333 ICEBERG
ステーキング金額の合計
3,625,514 MX
参加人数
2,759
Shardeum

SHM

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
63,360 SHM
イベント期間
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして SHM エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
600.58%
エアドロップの合計
31,680 SHM
ステーキング金額の合計
1,212,768 USDT
参加人数
784

MX プール

MX をステーキングして SHM エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
48.75%
エアドロップの合計
31,680 SHM
ステーキング金額の合計
5,397,116 MX
参加人数
4,137
Balance

EPT

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
4,560,000 EPT
イベント期間
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして EPT エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
221.06%
エアドロップの合計
2,300,000 EPT
ステーキング金額の合計
1,955,829.733 USDT
参加人数
1,204

MX プール

MX をステーキングして EPT エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
14.02%
エアドロップの合計
1,300,000 EPT
ステーキング金額の合計
5,462,085.851 MX
参加人数
4,243

EPT プール

EPT をステーキングして EPT エアドロップを獲得しよう

Balance
推定APR
624.27%
エアドロップの合計
960,000 EPT
ステーキング金額の合計
18,864,827.814 EPT
参加人数
393
Mantle

MNT

終了しました
エアドロップの合計
240,000 MNT
イベント期間
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして MNT エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
134.91%
エアドロップの合計
48,000 MNT
ステーキング金額の合計
2,757,307 USDT
参加人数
1,730

MX プール

MX をステーキングして MNT エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
34.49%
エアドロップの合計
72,000 MNT
ステーキング金額の合計
5,277,175 MX
参加人数
4,523

MNT プール

MNT をステーキングして MNT エアドロップを獲得しよう

Mantle
推定APR
96.05%
エアドロップの合計
120,000 MNT
ステーキング金額の合計
12,425,855 MNT
参加人数
4,492
Kinto

KINTO

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
10,100 KINTO
イベント期間
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして KINTO エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
397.35%
エアドロップの合計
5,100 KINTO
ステーキング金額の合計
2,661,559.62 USDT
参加人数
1,702

MX プール

MX をステーキングして KINTO エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
32.26%
エアドロップの合計
3,000 KINTO
ステーキング金額の合計
6,137,476.3 MX
参加人数
5,185

KINTO プール

KINTO をステーキングして KINTO エアドロップを獲得しよう

Kinto
推定APR
3,934.48%
エアドロップの合計
2,000 KINTO
ステーキング金額の合計
6,405.9 KINTO
参加人数
1,993
Term Finance

TERM

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
120,000 TERM
イベント期間
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして TERM エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
539.01%
エアドロップの合計
60,000 TERM
ステーキング金額の合計
1,028,611 USDT
参加人数
819

MX プール

MX をステーキングして TERM エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
27.00%
エアドロップの合計
36,000 TERM
ステーキング金額の合計
4,354,949 MX
参加人数
3,418

TERM プール

TERM をステーキングして TERM エアドロップを獲得しよう

Term Finance
推定APR
5,661.41%
エアドロップの合計
24,000 TERM
ステーキング金額の合計
78,460 TERM
参加人数
1,531
Story

IP

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
60,000 IP
イベント期間
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして IP エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
185.52%
エアドロップの合計
30,000 IP
ステーキング金額の合計
3,489,508 USDT
参加人数
2,402

MX プール

MX をステーキングして IP エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
19.55%
エアドロップの合計
18,000 IP
ステーキング金額の合計
5,721,002 MX
参加人数
4,981

IP プール

IP をステーキングして IP エアドロップを獲得しよう

Story
推定APR
645.05%
エアドロップの合計
12,000 IP
ステーキング金額の合計
221,808 IP
参加人数
1,866
Aptos

APT

終了しました
エアドロップの合計
30,500 APT
イベント期間
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして APT エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
260.38%
エアドロップの合計
16,000 APT
ステーキング金額の合計
6,176,889 USDT
参加人数
3,734

MX プール

MX をステーキングして APT エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
58.36%
エアドロップの合計
11,500 APT
ステーキング金額の合計
5,076,509 MX
参加人数
3,901

APT プール

APT をステーキングして APT エアドロップを獲得しよう

Aptos
推定APR
68.87%
エアドロップの合計
3,000 APT
ステーキング金額の合計
525,988 APT
参加人数
2,460
Xterio

XTER

世界初上場
終了しました
エアドロップの合計
800,000 XTER
イベント期間
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
新規ユーザー様限定

USDT プール

USDT をステーキングして XTER エアドロップを獲得しよう

Tether
推定APR
279.69%
エアドロップの合計
400,000 XTER
ステーキング金額の合計
8,436,874 USDT
参加人数
5,642

MX プール

MX をステーキングして XTER エアドロップを獲得しよう

MX Token
推定APR
47.02%
エアドロップの合計
240,000 XTER
ステーキング金額の合計
5,004,835 MX
参加人数
3,627

XTER プール

XTER をステーキングして XTER エアドロップを獲得しよう

Xterio
推定APR
1,335.95%
エアドロップの合計
160,000 XTER
ステーキング金額の合計
1,008,964 XTER
参加人数
2,698