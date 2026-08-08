JMDT 本日の価格

JMDT (JMDT) の本日のライブ価格は ¥ 0.9723 で、直近24時間で 29.61% 変動しました。現在の JMDT から JPY への変換レートは、¥ 0.9723 につき JMDT です。

JMDT は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- JMDT です。直近24時間の JMDT は、¥ 0.9268 (安値) から ¥ 1.38 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、JMDT は直近1時間で +0.65%、直近7日間で +288.92% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.03M に達しました。

JMDT (JMDT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 1.03M¥ 1.03M ¥ 1.03M 完全希薄化後時価総額 ¥ 972.30M¥ 972.30M ¥ 972.30M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン JMDT

JMDT の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 1.03M です。JMDT の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 972.30M です。