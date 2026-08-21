solanaclawd מחיר היום

מחיר solanaclawd (CLAWD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWD ל USD הוא $ 0 לכל CLAWD.

solanaclawd כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,844, עם היצע במחזור של 774.90M CLAWD. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWD נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +19.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

solanaclawd (CLAWD) מידע שוק

שווי שוק $ 63.84K$ 63.84K $ 63.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.84K$ 63.84K $ 63.84K אספקת מחזור 774.90M 774.90M 774.90M אספקה כוללת 774,903,546.22173 774,903,546.22173 774,903,546.22173

שווי השוק הנוכחי של solanaclawd הוא $ 63.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWD הוא 774.90M, עם היצע כולל של 774903546.22173. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.84K.