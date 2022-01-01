Solana ID (SOLID) טוקנומיקה

Solana ID (SOLID) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Solana ID (SOLID), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Solana ID (SOLID) מידע

Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

אתר רשמי:
https://www.solana.id/

Solana ID (SOLID) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Solana ID (SOLID), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
ההיצע הכולל:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
אספקה במחזור:
$ 416.73M
$ 416.73M$ 416.73M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M
שיא כל הזמנים:
$ 0.01632385
$ 0.01632385$ 0.01632385
שפל כל הזמנים:
$ 0.0016976
$ 0.0016976$ 0.0016976
מחיר נוכחי:
$ 0.00455039
$ 0.00455039$ 0.00455039

Solana ID (SOLID) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Solana ID (SOLID) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SOLID אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SOLIDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SOLIDטוקניומיקה, חקרו אתSOLIDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

