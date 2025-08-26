עוד על SOLID

Solana ID סֵמֶל

Solana ID מחיר (SOLID)

לא רשום

1 SOLID ל USDמחיר חי:

$0.00417138
$0.00417138$0.00417138
-1.70%1D
USD
Solana ID (SOLID) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:46 (UTC+8)

Solana ID (SOLID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00408158
$ 0.00408158$ 0.00408158
24 שעות נמוך
$ 0.00438359
$ 0.00438359$ 0.00438359
גבוה 24 שעות

$ 0.00408158
$ 0.00408158$ 0.00408158

$ 0.00438359
$ 0.00438359$ 0.00438359

$ 0.01632385
$ 0.01632385$ 0.01632385

$ 0.0016976
$ 0.0016976$ 0.0016976

-0.20%

-2.06%

-8.25%

-8.25%

Solana ID (SOLID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00415489. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00408158 לבין שיא של $ 0.00438359, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01632385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0016976.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLID השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -2.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana ID (SOLID) מידע שוק

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

--
----

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

416.73M
416.73M 416.73M

999,993,624.6014355
999,993,624.6014355 999,993,624.6014355

שווי השוק הנוכחי של Solana ID הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLID הוא 416.73M, עם היצע כולל של 999993624.6014355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.15M.

Solana ID (SOLID) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solana IDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana ID ל USDהיה . $ -0.0021901297.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana ID ל USDהיה $ +0.0045265332.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solana IDל USDהיה $ +0.0013729028361728016.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.06%
30 ימים$ -0.0021901297-52.71%
60 ימים$ +0.0045265332+108.94%
90 ימים$ +0.0013729028361728016+49.35%

מה זהSolana ID (SOLID)

Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

Solana ID (SOLID) משאב

האתר הרשמי

Solana IDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana ID (SOLID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana ID (SOLID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana ID.

בדוק את Solana ID תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLID למטבעות מקומיים

Solana ID (SOLID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana ID (SOLID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solana ID (SOLID)

כמה שווה Solana ID (SOLID) היום?
החי SOLIDהמחיר ב USD הוא 0.00415489 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLID ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLID ל USD הוא $ 0.00415489. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana ID?
שווי השוק של SOLID הוא $ 1.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLID?
ההיצע במחזור של SOLID הוא 416.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLID?
‏‏SOLID השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01632385 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLID?
SOLID ‏‏רשם מחירATL של 0.0016976 USD.
מהו נפח המסחר של SOLID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLID הוא -- USD.
האם SOLID יעלה השנה?
SOLID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:46 (UTC+8)

