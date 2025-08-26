Solana ID (SOLID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00408158 $ 0.00408158 $ 0.00408158 24 שעות נמוך $ 0.00438359 $ 0.00438359 $ 0.00438359 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00408158$ 0.00408158 $ 0.00408158 גבוה 24 שעות $ 0.00438359$ 0.00438359 $ 0.00438359 שיא כל הזמנים $ 0.01632385$ 0.01632385 $ 0.01632385 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0016976$ 0.0016976 $ 0.0016976 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -2.06% שינוי מחיר (7D) -8.25% שינוי מחיר (7D) -8.25%

Solana ID (SOLID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00415489. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00408158 לבין שיא של $ 0.00438359, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01632385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0016976.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLID השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -2.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana ID (SOLID) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M אספקת מחזור 416.73M 416.73M 416.73M אספקה כוללת 999,993,624.6014355 999,993,624.6014355 999,993,624.6014355

שווי השוק הנוכחי של Solana ID הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLID הוא 416.73M, עם היצע כולל של 999993624.6014355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.15M.