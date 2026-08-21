Rocket Frog מחיר היום

מחיר Rocket Frog (HOPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOPPY ל USD הוא $ 0 לכל HOPPY.

Rocket Frog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,355, עם היצע במחזור של 999.00M HOPPY. ב‑24 השעות האחרונות, HOPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOPPY נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +7.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rocket Frog (HOPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K אספקת מחזור 999.00M 999.00M 999.00M אספקה כוללת 998,997,360.060084 998,997,360.060084 998,997,360.060084

שווי השוק הנוכחי של Rocket Frog הוא $ 20.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPPY הוא 999.00M, עם היצע כולל של 998997360.060084. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.36K.