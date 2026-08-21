xPayLink מחיר היום

מחיר xPayLink (XPLK) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00237, עם שינוי של 19.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XPLK ל ILS הוא ₪ 0.00237 לכל XPLK.

xPayLink כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XPLK. ב‑24 השעות האחרונות, XPLK סחר בין ₪ 0.00233 (נמוך) ל ₪ 0.00384 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XPLK נע ב +1.28% בשעה האחרונה ו -83.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 85.31K.

xPayLink (XPLK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 85.31K₪ 85.31K ₪ 85.31K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 237.00K₪ 237.00K ₪ 237.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של xPayLink הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 85.31K. ההיצע במחזור של XPLK הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 237.00K.