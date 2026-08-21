Stupid Faces מחיר היום

מחיר Stupid Faces (UPID) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0022, עם שינוי של 26.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UPID ל ILS הוא ₪ 0.0022 לכל UPID.

Stupid Faces כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UPID. ב‑24 השעות האחרונות, UPID סחר בין ₪ 0.00211 (נמוך) ל ₪ 0.00328 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UPID נע ב -1.35% בשעה האחרונה ו -87.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 752.78K.

Stupid Faces (UPID) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 752.78K₪ 752.78K ₪ 752.78K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.20M₪ 2.20M ₪ 2.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Stupid Faces הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 752.78K. ההיצע במחזור של UPID הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.20M.