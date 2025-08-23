עוד על SYN

SYN מידע על מחיר

SYN מסמך לבן

SYN אתר רשמי

SYN טוקניומיקה

SYN תחזית מחיר

SYN היסטוריה

SYN מדריך קנייה

SYNממיר מטבעות לפיאט

SYN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Synapse סֵמֶל

Synapse מְחִיר(SYN)

1 SYN ל USDמחיר חי:

$0.1342
$0.1342$0.1342
-5.27%1D
USD
Synapse (SYN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:33 (UTC+8)

Synapse (SYN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.13309
$ 0.13309$ 0.13309
24 שעות נמוך
$ 0.14685
$ 0.14685$ 0.14685
גבוה 24 שעות

$ 0.13309
$ 0.13309$ 0.13309

$ 0.14685
$ 0.14685$ 0.14685

$ 5.014042221515074
$ 5.014042221515074$ 5.014042221515074

$ 0.08414639000492928
$ 0.08414639000492928$ 0.08414639000492928

-0.03%

-5.27%

-1.24%

-1.24%

Synapse (SYN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13427. במהלך 24 השעות האחרונות, SYN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.13309 לבין שיא של $ 0.14685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.014042221515074, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.08414639000492928.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYN השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -5.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synapse (SYN) מידע שוק

No.815

$ 24.64M
$ 24.64M$ 24.64M

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 33.57M
$ 33.57M$ 33.57M

183.55M
183.55M 183.55M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

198,386,169.5966611
198,386,169.5966611 198,386,169.5966611

73.41%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Synapse הוא $ 24.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.02M. ההיצע במחזור של SYN הוא 183.55M, עם היצע כולל של 198386169.5966611. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.57M.

Synapse (SYN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Synapseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0074658-5.27%
30 ימים$ -0.0123-8.40%
60 ימים$ +0.04137+44.53%
90 ימים$ -0.10123-42.99%
Synapse שינוי מחיר היום

היום,SYN רשם שינוי של $ -0.0074658 (-5.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Synapse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0123 (-8.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Synapse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SYN ראה שינוי של $ +0.04137 (+44.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Synapse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.10123 (-42.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Synapse (SYN)?

בדוק את Synapse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSynapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Synapse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Synapseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSYN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Synapseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSynapse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Synapseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Synapse (SYN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Synapse (SYN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Synapse.

בדוק את Synapse תחזית המחיר עכשיו‏!

Synapse (SYN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Synapse (SYN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Synapse (SYN)

מחפש איך לקנותSynapse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Synapseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SYN למטבעות מקומיים

1 Synapse(SYN) ל VND
3,533.31505
1 Synapse(SYN) ל AUD
A$0.2054331
1 Synapse(SYN) ל GBP
0.0993598
1 Synapse(SYN) ל EUR
0.1141295
1 Synapse(SYN) ל USD
$0.13427
1 Synapse(SYN) ל MYR
RM0.563934
1 Synapse(SYN) ל TRY
5.50507
1 Synapse(SYN) ל JPY
¥19.73769
1 Synapse(SYN) ל ARS
ARS$177.37067
1 Synapse(SYN) ל RUB
10.8543868
1 Synapse(SYN) ל INR
11.7553385
1 Synapse(SYN) ל IDR
Rp2,165.6448581
1 Synapse(SYN) ל KRW
186.2271192
1 Synapse(SYN) ל PHP
7.6077382
1 Synapse(SYN) ל EGP
￡E.6.512095
1 Synapse(SYN) ל BRL
R$0.7277434
1 Synapse(SYN) ל CAD
C$0.1852926
1 Synapse(SYN) ל BDT
16.3352882
1 Synapse(SYN) ל NGN
205.3055435
1 Synapse(SYN) ל COP
$539.2363762
1 Synapse(SYN) ל ZAR
R.2.3591239
1 Synapse(SYN) ל UAH
5.5654915
1 Synapse(SYN) ל VES
Bs18.7978
1 Synapse(SYN) ל CLP
$128.8992
1 Synapse(SYN) ל PKR
Rs38.0682304
1 Synapse(SYN) ל KZT
71.8398208
1 Synapse(SYN) ל THB
฿4.3557188
1 Synapse(SYN) ל TWD
NT$4.0925496
1 Synapse(SYN) ל AED
د.إ0.4927709
1 Synapse(SYN) ל CHF
Fr0.107416
1 Synapse(SYN) ל HKD
HK$1.0486487
1 Synapse(SYN) ל AMD
֏51.4039268
1 Synapse(SYN) ל MAD
.د.م1.20843
1 Synapse(SYN) ל MXN
$2.5001074
1 Synapse(SYN) ל SAR
ريال0.5035125
1 Synapse(SYN) ל PLN
0.4887428
1 Synapse(SYN) ל RON
лв0.5800464
1 Synapse(SYN) ל SEK
kr1.2769077
1 Synapse(SYN) ל BGN
лв0.2242309
1 Synapse(SYN) ל HUF
Ft45.638373
1 Synapse(SYN) ל CZK
2.8169846
1 Synapse(SYN) ל KWD
د.ك0.04095235
1 Synapse(SYN) ל ILS
0.4524899
1 Synapse(SYN) ל AOA
Kz122.3965039
1 Synapse(SYN) ל BHD
.د.ب0.05061979
1 Synapse(SYN) ל BMD
$0.13427
1 Synapse(SYN) ל DKK
kr0.8566426
1 Synapse(SYN) ל HNL
L3.5151886
1 Synapse(SYN) ל MUR
6.1280828
1 Synapse(SYN) ל NAD
$2.3537531
1 Synapse(SYN) ל NOK
kr1.3547843
1 Synapse(SYN) ל NZD
$0.228259
1 Synapse(SYN) ל PAB
B/.0.13427
1 Synapse(SYN) ל PGK
K0.5666194
1 Synapse(SYN) ל QAR
ر.ق0.4874001
1 Synapse(SYN) ל RSD
дин.13.4498259

Synapse מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Synapse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSynapse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Synapse

כמה שווה Synapse (SYN) היום?
החי SYNהמחיר ב USD הוא 0.13427 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYN ל USD?
המחיר הנוכחי של SYN ל USD הוא $ 0.13427. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Synapse?
שווי השוק של SYN הוא $ 24.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYN?
ההיצע במחזור של SYN הוא 183.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYN?
‏‏SYN השיג מחיר שיא (ATH) של 5.014042221515074 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYN?
SYN ‏‏רשם מחירATL של 0.08414639000492928 USD.
מהו נפח המסחר של SYN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYN הוא $ 1.02M USD.
האם SYN יעלה השנה?
SYN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:56:33 (UTC+8)

Synapse (SYN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SYN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.13427 USD

מסחרSYN

USDTSYN
$0.1342
$0.1342$0.1342
-5.22%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד