PumpMindVirus מחיר היום

מחיר PumpMindVirus (PMV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PMV ל USD הוא $ 0 לכל PMV.

PumpMindVirus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 138,238, עם היצע במחזור של 999.49M PMV. ב‑24 השעות האחרונות, PMV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PMV נע ב +1.01% בשעה האחרונה ו +46.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.98K.

PumpMindVirus (PMV) מידע שוק

שווי שוק $ 138.24K$ 138.24K $ 138.24K נפח (24 שעות) $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.24K$ 138.24K $ 138.24K אספקת מחזור 999.49M 999.49M 999.49M אספקה כוללת 999,493,046.624205 999,493,046.624205 999,493,046.624205

שווי השוק הנוכחי של PumpMindVirus הוא $ 138.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.98K. ההיצע במחזור של PMV הוא 999.49M, עם היצע כולל של 999493046.624205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.24K.