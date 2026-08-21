PolyDoge מחיר היום

מחיר PolyDoge (POLYDOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLYDOGE ל USD הוא $ 0 לכל POLYDOGE.

PolyDoge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,130, עם היצע במחזור של 853.64T POLYDOGE. ב‑24 השעות האחרונות, POLYDOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POLYDOGE נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -13.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PolyDoge (POLYDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 166.13K$ 166.13K $ 166.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.13K$ 166.13K $ 166.13K אספקת מחזור 853.64T 853.64T 853.64T אספקה כוללת 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

שווי השוק הנוכחי של PolyDoge הוא $ 166.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLYDOGE הוא 853.64T, עם היצע כולל של 853638681979452.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.13K.