About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mistery (MERY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Mistery (MERY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Mistery (MERY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MERY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MERYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MERYטוקניומיקה, חקרו אתMERYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
