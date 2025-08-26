Mistery (MERY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001341 24 שעות נמוך $ 0.00001461 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00008562 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.85% שינוי מחיר (1D) -3.18% שינוי מחיר (7D) -9.75%

Mistery (MERY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000136. במהלך 24 השעות האחרונות, MERY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001341 לבין שיא של $ 0.00001461, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MERYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00008562, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERY השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mistery (MERY) מידע שוק

שווי שוק $ 5.71M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.71M אספקת מחזור 420.69B אספקה כוללת 420,690,271,888.0

שווי השוק הנוכחי של Mistery הוא $ 5.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MERY הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690271888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.71M.