MINATIVERSE מחיר היום

מחיר MINATIVERSE (MNTC) בזמן אמת היום הוא $ 0.154966, עם שינוי של 158.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MNTC ל USD הוא $ 0.154966 לכל MNTC.

MINATIVERSE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 848,416, עם היצע במחזור של 5.47M MNTC. ב‑24 השעות האחרונות, MNTC סחר בין $ 0.060959 (נמוך) ל $ 0.249907 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 28.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03194247.

ביצועים לטווח קצר, MNTC נע ב +50.50% בשעה האחרונה ו +158.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.14K.

MINATIVERSE (MNTC) מידע שוק

שווי שוק $ 848.42K$ 848.42K $ 848.42K נפח (24 שעות) $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 5.47M 5.47M 5.47M אספקה כוללת 10,349,999.0 10,349,999.0 10,349,999.0

שווי השוק הנוכחי של MINATIVERSE הוא $ 848.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.14K. ההיצע במחזור של MNTC הוא 5.47M, עם היצע כולל של 10349999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.