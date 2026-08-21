LIQUIDIOT מחיר היום

מחיר LIQUIDIOT (IQUID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IQUID ל USD הוא $ 0 לכל IQUID.

LIQUIDIOT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,270, עם היצע במחזור של 999.92M IQUID. ב‑24 השעות האחרונות, IQUID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IQUID נע ב +1.97% בשעה האחרונה ו +14.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LIQUIDIOT (IQUID) מידע שוק

שווי שוק $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,923,450.224377 999,923,450.224377 999,923,450.224377

שווי השוק הנוכחי של LIQUIDIOT הוא $ 41.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IQUID הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999923450.224377. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.27K.