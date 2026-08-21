frong מחיר היום

מחיר frong (FRONG) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.003442, עם שינוי של 11.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRONG ל ILS הוא ₪ 0.003442 לכל FRONG.

frong כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FRONG. ב‑24 השעות האחרונות, FRONG סחר בין ₪ 0.002828 (נמוך) ל ₪ 0.003818 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FRONG נע ב +8.85% בשעה האחרונה ו -28.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 107.89K.

frong (FRONG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 107.89K₪ 107.89K ₪ 107.89K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.44M₪ 3.44M ₪ 3.44M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של frong הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 107.89K. ההיצע במחזור של FRONG הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.44M.