MarsCoin מחיר היום

מחיר MarsCoin (MARSCOIN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.02848, עם שינוי של 0.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARSCOIN ל ILS הוא ₪ 0.02848 לכל MARSCOIN.

MarsCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MARSCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, MARSCOIN סחר בין ₪ 0.0261 (נמוך) ל ₪ 0.03787 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MARSCOIN נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -45.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 283.05K.

MarsCoin (MARSCOIN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 283.05K₪ 283.05K ₪ 283.05K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 28.48M₪ 28.48M ₪ 28.48M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של MarsCoin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 283.05K. ההיצע במחזור של MARSCOIN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 28.48M.