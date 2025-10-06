Giggle Fund מחיר היום

מחיר Giggle Fund (GIGGLE) בזמן אמת היום הוא $ 138.72, עם שינוי של 4.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIGGLE ל USD הוא $ 138.72 לכל GIGGLE.

Giggle Fund כרגע מדורג במקום #239 לפי שווי שוק של $ 138.72M, עם היצע במחזור של 1.00M GIGGLE. ב‑24 השעות האחרונות, GIGGLE סחר בין $ 128.29 (נמוך) ל $ 143.52 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 281.147303020201, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.002154581463322289.

ביצועים לטווח קצר, GIGGLE נע ב +1.18% בשעה האחרונה ו -10.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.05M.

Giggle Fund (GIGGLE) מידע שוק

דירוג No.239 שווי שוק $ 138.72M$ 138.72M $ 138.72M נפח (24 שעות) $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.72M$ 138.72M $ 138.72M אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M מקסימום היצע 1,000,000 1,000,000 1,000,000 אספקה כוללת 1,000,000 1,000,000 1,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Giggle Fund הוא $ 138.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.05M. ההיצע במחזור של GIGGLE הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.72M.