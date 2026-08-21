Isekai Blade מחיר היום

מחיר Isekai Blade (ISEK) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00007, עם שינוי של 23.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISEK ל ILS הוא ₪ 0.00007 לכל ISEK.

Isekai Blade כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ISEK. ב‑24 השעות האחרונות, ISEK סחר בין ₪ 0.000065 (נמוך) ל ₪ 0.000173 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ISEK נע ב -4.11% בשעה האחרונה ו -89.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 733.59K.

Isekai Blade (ISEK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 733.59K₪ 733.59K ₪ 733.59K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 35.00K₪ 35.00K ₪ 35.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Isekai Blade הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 733.59K. ההיצע במחזור של ISEK הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 35.00K.