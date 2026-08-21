NatGold Digital מחיר היום

מחיר NatGold Digital (NATG) בזמן אמת היום הוא ₪ 2,647, עם שינוי של 0.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NATG ל ILS הוא ₪ 2,647 לכל NATG.

NatGold Digital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NATG. ב‑24 השעות האחרונות, NATG סחר בין ₪ 2,611 (נמוך) ל ₪ 2,661 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NATG נע ב -0.38% בשעה האחרונה ו +7.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 14.20K.

NatGold Digital (NATG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 14.20K₪ 14.20K ₪ 14.20K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של NatGold Digital הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 14.20K. ההיצע במחזור של NATG הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.