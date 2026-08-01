Aether Network מחיר היום

מחיר Aether Network (AET) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000222, עם שינוי של 26.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AET ל ILS הוא ₪ 0.000222 לכל AET.

Aether Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AET. ב‑24 השעות האחרונות, AET סחר בין ₪ 0.000217 (נמוך) ל ₪ 0.000454 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AET נע ב -1.34% בשעה האחרונה ו -96.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 634.48K.

Aether Network (AET) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 634.48K₪ 634.48K ₪ 634.48K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 222.00K₪ 222.00K ₪ 222.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Aether Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 634.48K. ההיצע במחזור של AET הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 222.00K.