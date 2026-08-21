Myros מחיר היום

מחיר Myros (MY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.004714, עם שינוי של 98.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MY ל ILS הוא ₪ 0.004714 לכל MY.

Myros כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MY. ב‑24 השעות האחרונות, MY סחר בין ₪ 0.001714 (נמוך) ל ₪ 0.0062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MY נע ב -5.54% בשעה האחרונה ו -28.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 588.18K.

Myros (MY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 588.18K₪ 588.18K ₪ 588.18K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.71M₪ 4.71M ₪ 4.71M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Myros הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 588.18K. ההיצע במחזור של MY הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.71M.