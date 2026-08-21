ShotsAI מחיר היום

מחיר ShotsAI (SHOT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0000363, עם שינוי של 26.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHOT ל ILS הוא ₪ 0.0000363 לכל SHOT.

ShotsAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SHOT. ב‑24 השעות האחרונות, SHOT סחר בין ₪ 0.0000245 (נמוך) ל ₪ 0.0001606 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SHOT נע ב +10.67% בשעה האחרונה ו -61.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 38.61K.

ShotsAI (SHOT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 38.61K₪ 38.61K ₪ 38.61K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 36.30K₪ 36.30K ₪ 36.30K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של ShotsAI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 38.61K. ההיצע במחזור של SHOT הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 36.30K.