KindnessCoin מחיר היום

מחיר KindnessCoin (KIND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIND ל USD הוא $ 0 לכל KIND.

KindnessCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,286, עם היצע במחזור של 999.74M KIND. ב‑24 השעות האחרונות, KIND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04002559, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KIND נע ב -0.43% בשעה האחרונה ו +28.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KindnessCoin (KIND) מידע שוק

שווי שוק $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,739,830.796608 999,739,830.796608 999,739,830.796608

שווי השוק הנוכחי של KindnessCoin הוא $ 30.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIND הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999739830.796608. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.29K.