Harambe AI מחיר היום

מחיר Harambe AI (HARAMBEAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HARAMBEAI ל USD הוא $ 0 לכל HARAMBEAI.

Harambe AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 228,507, עם היצע במחזור של 401.58M HARAMBEAI. ב‑24 השעות האחרונות, HARAMBEAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HARAMBEAI נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו +31.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 696.28.

Harambe AI (HARAMBEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 228.51K$ 228.51K $ 228.51K נפח (24 שעות) $ 696.28$ 696.28 $ 696.28 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 392.63K$ 392.63K $ 392.63K אספקת מחזור 401.58M 401.58M 401.58M אספקה כוללת 585,983,800.0 585,983,800.0 585,983,800.0

שווי השוק הנוכחי של Harambe AI הוא $ 228.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 696.28. ההיצע במחזור של HARAMBEAI הוא 401.58M, עם היצע כולל של 585983800.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 392.63K.