FML מחיר היום

מחיר FML (FML) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FML ל USD הוא $ 0 לכל FML.

FML כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,880.57, עם היצע במחזור של 989.85M FML. ב‑24 השעות האחרונות, FML סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00117742, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FML נע ב +1.76% בשעה האחרונה ו +34.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FML (FML) מידע שוק

שווי שוק $ 16.88K$ 16.88K $ 16.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.88K$ 16.88K $ 16.88K אספקת מחזור 989.85M 989.85M 989.85M אספקה כוללת 989,852,683.593464 989,852,683.593464 989,852,683.593464

שווי השוק הנוכחי של FML הוא $ 16.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FML הוא 989.85M, עם היצע כולל של 989852683.593464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.88K.