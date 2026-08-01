2u2 מחיר היום

מחיר 2u2 (2U2) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00254, עם שינוי של 0.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 2U2 ל ILS הוא ₪ 0.00254 לכל 2U2.

2u2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 2U2. ב‑24 השעות האחרונות, 2U2 סחר בין ₪ 0.00252 (נמוך) ל ₪ 0.00275 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 2U2 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -23.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 6.09K.

2u2 (2U2) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 6.09K₪ 6.09K ₪ 6.09K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.08M₪ 5.08M ₪ 5.08M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של 2u2 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 6.09K. ההיצע במחזור של 2U2 הוא --, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.08M.