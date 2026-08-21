GPU מחיר היום

מחיר GPU (GPUBSC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000053, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GPUBSC ל ILS הוא ₪ 0.000053 לכל GPUBSC.

GPU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GPUBSC. ב‑24 השעות האחרונות, GPUBSC סחר בין ₪ 0.000045 (נמוך) ל ₪ 0.000096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GPUBSC נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו -93.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 56.06K.

GPU (GPUBSC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 56.06K₪ 56.06K ₪ 56.06K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 53.00K₪ 53.00K ₪ 53.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של GPU הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 56.06K. ההיצע במחזור של GPUBSC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 53.00K.