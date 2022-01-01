Feed The World (FW) טוקנומיקה
Feed The World (FW) מידע
Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.
Feed The World (FW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Feed The World (FW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Feed The World (FW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Feed The World (FW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FWטוקניומיקה, חקרו אתFWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.