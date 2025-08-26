Feed The World (FW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00180687 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -9.31% שינוי מחיר (7D) -9.62%

Feed The World (FW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00180687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FW השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -9.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Feed The World (FW) מידע שוק

שווי שוק $ 878.57K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M אספקת מחזור 1.14B אספקה כוללת 1,499,999,990.800862

שווי השוק הנוכחי של Feed The World הוא $ 878.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FW הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1499999990.800862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.