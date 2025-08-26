עוד על FW

Feed The World סֵמֶל

Feed The World מחיר (FW)

לא רשום

1 FW ל USDמחיר חי:

$0.00077068
$0.00077068$0.00077068
-9.30%1D
mexc
USD
Feed The World (FW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:24:37 (UTC+8)

Feed The World (FW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Feed The World (FW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00180687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FW השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -9.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Feed The World (FW) מידע שוק

$ 878.57K
$ 878.57K$ 878.57K

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

1.14B
1.14B 1.14B

1,499,999,990.800862
1,499,999,990.800862 1,499,999,990.800862

שווי השוק הנוכחי של Feed The World הוא $ 878.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FW הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1499999990.800862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.

Feed The World (FW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Feed The Worldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeed The World ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeed The World ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Feed The Worldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.31%
30 ימים$ 0-27.72%
60 ימים$ 0-51.74%
90 ימים$ 0--

מה זהFeed The World (FW)

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Feed The World (FW) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Feed The Worldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Feed The World (FW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Feed The World (FW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Feed The World.

בדוק את Feed The World תחזית המחיר עכשיו‏!

FW למטבעות מקומיים

Feed The World (FW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Feed The World (FW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Feed The World (FW)

כמה שווה Feed The World (FW) היום?
החי FWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FW ל USD?
המחיר הנוכחי של FW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Feed The World?
שווי השוק של FW הוא $ 878.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FW?
ההיצע במחזור של FW הוא 1.14B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FW?
‏‏FW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00180687 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FW?
FW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FW הוא -- USD.
האם FW יעלה השנה?
FW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:24:37 (UTC+8)

