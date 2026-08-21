Dexter AI מחיר היום

מחיר Dexter AI (DEXTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEXTER ל USD הוא $ 0 לכל DEXTER.

Dexter AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 513,683, עם היצע במחזור של 999.89M DEXTER. ב‑24 השעות האחרונות, DEXTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00589035, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEXTER נע ב +1.57% בשעה האחרונה ו +21.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.98K.

Dexter AI (DEXTER) מידע שוק

שווי שוק $ 513.68K$ 513.68K $ 513.68K נפח (24 שעות) $ 56.98K$ 56.98K $ 56.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 513.68K$ 513.68K $ 513.68K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,893,650.483142 999,893,650.483142 999,893,650.483142

שווי השוק הנוכחי של Dexter AI הוא $ 513.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.98K. ההיצע במחזור של DEXTER הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999893650.483142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 513.68K.