Manadia מחיר היום

מחיר Manadia (UMXM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.1001, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UMXM ל ILS הוא ₪ 0.1001 לכל UMXM.

Manadia כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UMXM. ב‑24 השעות האחרונות, UMXM סחר בין ₪ 0.0909 (נמוך) ל ₪ 0.1028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UMXM נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -29.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 89.89K.

Manadia (UMXM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 89.89K₪ 89.89K ₪ 89.89K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 30.03M₪ 30.03M ₪ 30.03M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 300,000,000 300,000,000 300,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Manadia הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 89.89K. ההיצע במחזור של UMXM הוא --, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 30.03M.