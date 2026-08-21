Delpho USDV מחיר היום

מחיר Delpho USDV (USDV) בזמן אמת היום הוא $ 0.985294, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDV ל USD הוא $ 0.985294 לכל USDV.

Delpho USDV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 443,325, עם היצע במחזור של 449.94K USDV. ב‑24 השעות האחרונות, USDV סחר בין $ 0.619526 (נמוך) ל $ 1.007 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.008, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.619526.

ביצועים לטווח קצר, USDV נע ב +17.70% בשעה האחרונה ו -2.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 459.88K.

Delpho USDV (USDV) מידע שוק

שווי שוק $ 443.33K$ 443.33K $ 443.33K נפח (24 שעות) $ 459.88K$ 459.88K $ 459.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 443.33K$ 443.33K $ 443.33K אספקת מחזור 449.94K 449.94K 449.94K אספקה כוללת 449,944.121071 449,944.121071 449,944.121071

שווי השוק הנוכחי של Delpho USDV הוא $ 443.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 459.88K. ההיצע במחזור של USDV הוא 449.94K, עם היצע כולל של 449944.121071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 443.33K.