Dancing Kittens מחיר היום

מחיר Dancing Kittens (KITTENS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 28.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KITTENS ל USD הוא $ 0 לכל KITTENS.

Dancing Kittens כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,031.9, עם היצע במחזור של 946.26M KITTENS. ב‑24 השעות האחרונות, KITTENS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KITTENS נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו -1.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dancing Kittens (KITTENS) מידע שוק

שווי שוק $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K אספקת מחזור 946.26M 946.26M 946.26M אספקה כוללת 946,258,138.298677 946,258,138.298677 946,258,138.298677

שווי השוק הנוכחי של Dancing Kittens הוא $ 13.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITTENS הוא 946.26M, עם היצע כולל של 946258138.298677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.03K.