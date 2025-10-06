Unibase מחיר היום

מחיר Unibase (UB) בזמן אמת היום הוא $ 0.04023, עם שינוי של 5.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UB ל USD הוא $ 0.04023 לכל UB.

Unibase כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UB. ב‑24 השעות האחרונות, UB סחר בין $ 0.03709 (נמוך) ל $ 0.04197 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UB נע ב +1.00% בשעה האחרונה ו -10.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 95.21K.

Unibase (UB) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 95.21K$ 95.21K $ 95.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 402.30M$ 402.30M $ 402.30M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

