Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet.
Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Coinshift USDC (CSUSDC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של Coinshift USDC (CSUSDC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CSUSDC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CSUSDCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CSUSDCטוקניומיקה, חקרו אתCSUSDCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.