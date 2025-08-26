עוד על CSUSDC

CSUSDC מידע על מחיר

CSUSDC אתר רשמי

CSUSDC טוקניומיקה

CSUSDC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Coinshift USDC סֵמֶל

Coinshift USDC מחיר (CSUSDC)

לא רשום

1 CSUSDC ל USDמחיר חי:

$1.04
$1.04$1.04
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Coinshift USDC (CSUSDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:31 (UTC+8)

Coinshift USDC (CSUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
24 שעות נמוך
$ 1.042
$ 1.042$ 1.042
גבוה 24 שעות

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

-0.00%

+0.00%

+0.16%

+0.16%

Coinshift USDC (CSUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.04. במהלך 24 השעות האחרונות, CSUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.036 לבין שיא של $ 1.042, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.084, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSUSDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinshift USDC (CSUSDC) מידע שוק

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

1.32M
1.32M 1.32M

1,323,718.273892656
1,323,718.273892656 1,323,718.273892656

שווי השוק הנוכחי של Coinshift USDC הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSUSDC הוא 1.32M, עם היצע כולל של 1323718.273892656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.38M.

Coinshift USDC (CSUSDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinshift USDCל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinshift USDC ל USDהיה . $ +0.0063434800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinshift USDC ל USDהיה $ +0.0112366800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinshift USDCל USDהיה $ +0.0159701258291635.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.00%
30 ימים$ +0.0063434800+0.61%
60 ימים$ +0.0112366800+1.08%
90 ימים$ +0.0159701258291635+1.56%

מה זהCoinshift USDC (CSUSDC)

Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Coinshift USDC (CSUSDC) משאב

האתר הרשמי

Coinshift USDCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinshift USDC (CSUSDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinshift USDC (CSUSDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinshift USDC.

בדוק את Coinshift USDC תחזית המחיר עכשיו‏!

CSUSDC למטבעות מקומיים

Coinshift USDC (CSUSDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinshift USDC (CSUSDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSUSDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinshift USDC (CSUSDC)

כמה שווה Coinshift USDC (CSUSDC) היום?
החי CSUSDCהמחיר ב USD הוא 1.04 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CSUSDC ל USD?
המחיר הנוכחי של CSUSDC ל USD הוא $ 1.04. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinshift USDC?
שווי השוק של CSUSDC הוא $ 1.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CSUSDC?
ההיצע במחזור של CSUSDC הוא 1.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSUSDC?
‏‏CSUSDC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.084 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSUSDC?
CSUSDC ‏‏רשם מחירATL של 1.015 USD.
מהו נפח המסחר של CSUSDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSUSDC הוא -- USD.
האם CSUSDC יעלה השנה?
CSUSDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSUSDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:31 (UTC+8)

Coinshift USDC (CSUSDC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.