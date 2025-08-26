Coinshift USDC (CSUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24 שעות נמוך $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 גבוה 24 שעות $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 שיא כל הזמנים $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 המחיר הנמוך ביותר $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.00% שינוי מחיר (7D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.16%

Coinshift USDC (CSUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.04. במהלך 24 השעות האחרונות, CSUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.036 לבין שיא של $ 1.042, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.084, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSUSDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinshift USDC (CSUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M אספקת מחזור 1.32M 1.32M 1.32M אספקה כוללת 1,323,718.273892656 1,323,718.273892656 1,323,718.273892656

שווי השוק הנוכחי של Coinshift USDC הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSUSDC הוא 1.32M, עם היצע כולל של 1323718.273892656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.38M.