Cheyenne מחיר היום

מחיר Cheyenne (CHEYENNE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHEYENNE ל USD הוא $ 0 לכל CHEYENNE.

Cheyenne כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,355, עם היצע במחזור של 977.46M CHEYENNE. ב‑24 השעות האחרונות, CHEYENNE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.085541, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHEYENNE נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +19.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cheyenne (CHEYENNE) מידע שוק

שווי שוק $ 57.36K$ 57.36K $ 57.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.36K$ 57.36K $ 57.36K אספקת מחזור 977.46M 977.46M 977.46M אספקה כוללת 977,460,467.258162 977,460,467.258162 977,460,467.258162

שווי השוק הנוכחי של Cheyenne הוא $ 57.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHEYENNE הוא 977.46M, עם היצע כולל של 977460467.258162. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.36K.