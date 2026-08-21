brainfart מחיר היום

מחיר brainfart (BRAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRAIN ל USD הוא $ 0 לכל BRAIN.

brainfart כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,247.63, עם היצע במחזור של 999.29M BRAIN. ב‑24 השעות האחרונות, BRAIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRAIN נע ב -0.76% בשעה האחרונה ו +42.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

brainfart (BRAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K אספקת מחזור 999.29M 999.29M 999.29M אספקה כוללת 999,287,932.656435 999,287,932.656435 999,287,932.656435

שווי השוק הנוכחי של brainfart הוא $ 16.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAIN הוא 999.29M, עם היצע כולל של 999287932.656435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.25K.