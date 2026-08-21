BOMO on Base מחיר היום

מחיר BOMO on Base (BOMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOMO ל USD הוא $ 0 לכל BOMO.

BOMO on Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,648, עם היצע במחזור של 500.00M BOMO. ב‑24 השעות האחרונות, BOMO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02199245, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOMO נע ב +0.83% בשעה האחרונה ו +25.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOMO on Base (BOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOMO on Base הוא $ 20.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOMO הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.65K.