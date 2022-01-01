Aster Staked CAKE (ASCAKE) טוקנומיקה
Aster Staked CAKE (ASCAKE) מידע
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns.
Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
Aster Staked CAKE (ASCAKE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aster Staked CAKE (ASCAKE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Aster Staked CAKE (ASCAKE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Aster Staked CAKE (ASCAKE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ASCAKE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ASCAKEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ASCAKEטוקניומיקה, חקרו אתASCAKEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ASCAKE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ASCAKE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ASCAKE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.