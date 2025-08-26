עוד על ASCAKE

ASCAKE מידע על מחיר

ASCAKE מסמך לבן

ASCAKE אתר רשמי

ASCAKE טוקניומיקה

ASCAKE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aster Staked CAKE סֵמֶל

Aster Staked CAKE מחיר (ASCAKE)

לא רשום

1 ASCAKE ל USDמחיר חי:

$2.71
$2.71$2.71
-2.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aster Staked CAKE (ASCAKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:32:37 (UTC+8)

Aster Staked CAKE (ASCAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.69
$ 2.69$ 2.69
24 שעות נמוך
$ 2.81
$ 2.81$ 2.81
גבוה 24 שעות

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

--

-2.38%

-1.97%

-1.97%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.71. במהלך 24 השעות האחרונות, ASCAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.69 לבין שיא של $ 2.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASCAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASCAKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) מידע שוק

$ 381.28K
$ 381.28K$ 381.28K

--
----

$ 381.28K
$ 381.28K$ 381.28K

140.75K
140.75K 140.75K

140,754.0193264466
140,754.0193264466 140,754.0193264466

שווי השוק הנוכחי של Aster Staked CAKE הוא $ 381.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASCAKE הוא 140.75K, עם היצע כולל של 140754.0193264466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 381.28K.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aster Staked CAKEל USDהיה $ -0.066121114459736.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAster Staked CAKE ל USDהיה . $ -0.1469058480.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAster Staked CAKE ל USDהיה $ +0.5854431970.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aster Staked CAKEל USDהיה $ -0.1913489441982037.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.066121114459736-2.38%
30 ימים$ -0.1469058480-5.42%
60 ימים$ +0.5854431970+21.60%
90 ימים$ -0.1913489441982037-6.59%

מה זהAster Staked CAKE (ASCAKE)

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aster Staked CAKE (ASCAKE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Aster Staked CAKEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aster Staked CAKE (ASCAKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aster Staked CAKE (ASCAKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aster Staked CAKE.

בדוק את Aster Staked CAKE תחזית המחיר עכשיו‏!

ASCAKE למטבעות מקומיים

Aster Staked CAKE (ASCAKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aster Staked CAKE (ASCAKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASCAKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aster Staked CAKE (ASCAKE)

כמה שווה Aster Staked CAKE (ASCAKE) היום?
החי ASCAKEהמחיר ב USD הוא 2.71 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASCAKE ל USD?
המחיר הנוכחי של ASCAKE ל USD הוא $ 2.71. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aster Staked CAKE?
שווי השוק של ASCAKE הוא $ 381.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASCAKE?
ההיצע במחזור של ASCAKE הוא 140.75K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASCAKE?
‏‏ASCAKE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASCAKE?
ASCAKE ‏‏רשם מחירATL של 1.25 USD.
מהו נפח המסחר של ASCAKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASCAKE הוא -- USD.
האם ASCAKE יעלה השנה?
ASCAKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASCAKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:32:37 (UTC+8)

Aster Staked CAKE (ASCAKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.