Aster Staked CAKE (ASCAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 24 שעות נמוך $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 גבוה 24 שעות $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 שיא כל הזמנים $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 המחיר הנמוך ביותר $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.38% שינוי מחיר (7D) -1.97% שינוי מחיר (7D) -1.97%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.71. במהלך 24 השעות האחרונות, ASCAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.69 לבין שיא של $ 2.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASCAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASCAKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 381.28K$ 381.28K $ 381.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 381.28K$ 381.28K $ 381.28K אספקת מחזור 140.75K 140.75K 140.75K אספקה כוללת 140,754.0193264466 140,754.0193264466 140,754.0193264466

שווי השוק הנוכחי של Aster Staked CAKE הוא $ 381.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASCAKE הוא 140.75K, עם היצע כולל של 140754.0193264466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 381.28K.