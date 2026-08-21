Arrland RUM מחיר היום

מחיר Arrland RUM (RUM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUM ל USD הוא $ 0 לכל RUM.

Arrland RUM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,798, עם היצע במחזור של 1.08B RUM. ב‑24 השעות האחרונות, RUM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00974685, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RUM נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Arrland RUM (RUM) מידע שוק

שווי שוק $ 100.80K$ 100.80K $ 100.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.07K$ 154.07K $ 154.07K אספקת מחזור 1.08B 1.08B 1.08B אספקה כוללת 1,657,031,360.973997 1,657,031,360.973997 1,657,031,360.973997

שווי השוק הנוכחי של Arrland RUM הוא $ 100.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUM הוא 1.08B, עם היצע כולל של 1657031360.973997. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.07K.