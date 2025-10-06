ResearchHub מחיר היום

מחיר ResearchHub (RSC) בזמן אמת היום הוא $ 0.2385, עם שינוי של 2.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RSC ל USD הוא $ 0.2385 לכל RSC.

ResearchHub כרגע מדורג במקום #482 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RSC. ב‑24 השעות האחרונות, RSC סחר בין $ 0.2298 (נמוך) ל $ 0.239 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.5109694213523286, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.003447549525926296.

ביצועים לטווח קצר, RSC נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -27.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.02K.

ResearchHub (RSC) מידע שוק

דירוג No.482 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 71.02K$ 71.02K $ 71.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 238.50M$ 238.50M $ 238.50M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של ResearchHub הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.02K. ההיצע במחזור של RSC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 238.50M.